الصحة: بدء المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إنه قد تم بدء متابعه الخطوات التنفيذية المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما في مصر.

وأضافت "زايد"، خلال كلمتها بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال حضورهما لمؤتمر صحفي، أنه قد تم استلام 6 مراكز من أصل 12 مركز لتجميع وتصنيع البلازما ومشتقاتها، موضحه أن المشروع يتم من خلال مشاركة شركة "أكديما" كمساهم رئيسي في المشروع وبمشاركة إحدى الشركات كورية الجنسية وبنك الاستثمار القومي.

وأكدت أن الجانب الكوري سيتولي نقل الخبرات وتدريب العاملين، ومن ثم توزيع منتجات البلازما بعد تصنيعها على منافذ البيع المباشر.