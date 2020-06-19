هالة زايد: شراسة كورونا قلت في مصر.. ووفياته زادت

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري قوي جدًا، ونظام الطب والرعاية الأساسية من أهم ما يميزنا في العالم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "المراكز الطبية والطب الوقائي من أهم الأشياء في النظام المصري وأهم حاجة عندنا حياة وصحة المواطن، ونعمل على الخدمة أكثر منها على المنتج، والمستشفيات التي جرى تدشينها من خلال برنامج التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات النموذجية في كل محافظة هي مستشفيات العزل التي نعمل من خلالها على مواجهة كورونا".

وتابعت: "بالنسبة لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، كان لدينا 2.7 مليون مواطن مصاب بفيروس سي وكان سيكون لدينا تحديًا كبيرًا لو بقيوا مصابين بالمرض مع حلول أزمة انتشار فيروس كورونا".

وواصلت: "من بعد العيد مباشرة عدد الإصابات اليومية ليست كبيرة بين كل يوم وآخر والأسبوع الأخير الزيادة فيه كبيرة عكس الأسبوع الماضي، وسبب الوفاة عدم قدرة المواطن على مجابهة الفيروس رغم أنه أصبح أقل حدة".

وأتمت: "بدأت تقل شراسة الفيروس في كثير من دول العالم، ويسجل شراسة عالية في بعض دول أمريكا اللاتينية، لكن شراسته قلت في مصر، بينما زادت الوفيات في الفترة الأخيرة".