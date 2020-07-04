مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في الدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة لنقل ركاب مع سيارة نقل ثقيل علي طريق رافد جمصة الدولي " المنصورة – جمصة".

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ٧ راكب ماركة بيجو مع أخرى نقل.

انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارتين بيجو تحمل أرقام " د ع أ 7459 " مع سيارة نقل مقطورة رقم "د ه أ 3654 " و " د أ ق 7163 " علي طريق رافد جمصة.

واسفر الحادث عن مصرع السعيد رفعت السيد أحمد 22سنة ومقيم في مدينة تمي الأمديد بالدقهلية، وتم دخول الجثة مشرحة مستشفي جمصة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

وأصيب في الحادث كلا من " أكرم ح. م.، 25 سنة، ومقيم بدكرنس وعوض ع. ع.، 21 سنة من بلقاس، وخالد م. ت، 40 سنة طلخا، وعبد الحليم ع. ع.، 28 سنة من بلقاس، ومحمود ع. م. 29سنة بالإضافة إلي شخصين مجهولين.

وجري تحويلهم إلي مستشفي دمياط الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.