مصرع طالب وإصابة 2 في حادث تصادم بأسيوط

لقي طالب مصرعه وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم وقع قبل قليل بين دراجه بخارية وتوك توك، غرب السكة الحديد بقريه النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم غرب السكة الحديد بجوار كوبري الوحاشة بقريو النخيلة، دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين دراجة بخارية دون لوحات وتوك توك دون لوحات غرب السكة الحديد بجوار كوبري الوحاشة بقرية النخيلة دائرة المركز.

نجم عن الحادث مصرع "محمود عنتر شحات"، طالب بمدرسه الزراعة، وإصابة كلا من "علي حسن علي" و"حسام بدري سمعان".