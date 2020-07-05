رئيس "الدستورية" السابق: عام الإخوان كان "كارثة" على المحكمة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن العام الذي حكم فيه الإخوان كانت سنة عصيبة انتهت بكارثة على المحكمة الدستورية بسبب إصدارهم للإعلان الدستوري، وتم تدارك الأمر فيما بعد :"كانت مهزلة، والقضاء كله كان يعلم في هذه الفترة بوجود طوائف تعد مستشارين آخرين سيتم اختيارهم ويتولون المحكمة".

وأضاف "عبدالرازق" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "on e"، أن وفي حال استكمال أعضاء جماعة الإخوان في سيطرتهم على الرئاسة في مصر كان الأمر ليتحول إلى كارثة سوداء، موضحا أن مصر كانت في طريق الضياع خلال فترة حكم الإخوان، بينما جاء الشعب المصري كحائط صد صلب وأذهل العالم في 30 يونيو.

وأكد أن ما بعد فترة 30 يونيو كانت نقلة لم يكن يحلم بها المواطنون، مشيرا إلى أنه وبعد الفترة التي خاضها القضاء مع الإخوان عادت إليه حاليا هيبته وتوازنه تجاه ما لاقاه من مصاعب خلال فترة حكمهم.