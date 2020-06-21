الصحة العالمية: نكتشف أشياء جديدة عن كورونا كل يوم

قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد سالم المنظري، إنّه بعد مرور نحو 6 أشهر على الاستجابة لمرض كوفيد-19، لا زال الجميع يتعلم المزيد عن هذا المرض الجديد.

وأضاف المنظري، أنّه في حين جرى الإبلاغ عن ملايين الحالات حتى الآن، أصبح لدى المنظمة مجموعة واسعة من البحوث للاستفادة منها، ما يُمثِّل إنجازا عظيما وتحديا في الوقت ذاته، ويعد استعراض دراسات الحالات، وتقييم البيانات، وتنقيح التوصيات السابقة جزءا من هذا التحدي.

وتابع: "يتعاون العلماء والباحثون والعاملون الصحيون وغيرهم معا من أجل التوصل لفهم أفضل للفيروس، وكيفية انتشاره، وكيفية حماية أنفسنا وأحبائنا والآخرين، وكل يوم نكتشف أشياءً جديدة ونختبرها ونجربها ونفهمها، ويتم تحديث نصائح وتوصيات المنظمة المقدمة للحكومات والمجتمعات المحلية مع تطور فهمنا لهذا الفيروس".

وكشف المنظري، عن أنّه خلال هذا الأسبوع فقط، أدى البحث المستمر إلى تطورين رئيسيين، إذ أعلنت المنظمة وقف الهيدروكسيكلوروكين في تجربة التضامن السريرية، بناءً على الأدلة التي توضح أنّه لا يؤدي إلى خفض الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات، وفي الوقت ذاته، توضح نتائج التجربة السريرية الأولية الواردة من المملكة المتحدة أن الديكساميثازون، وهو أحد الستِيرويداتِ القِشْرِيَّة، يمكن أن ينقذ حياة مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من حالة حرجة، بما في ذلك المرضى الذين يتلقون التنفس الصناعي.

وشدد، قائلا: "علينا أن نتكيف مع الحقائق الجديدة المتعلقة بديناميكيات انتقال المرض في المجتمع، وكيف يؤثر حظر الخروج وسائر تدابير الصحة العامة على حياة الناس وسُبُل معيشتهم، وتوافر الإمدادات الطبية، والتحديات التي تواجهها النُظُم الصحية".

وأكد أنّ جميع البلدان لم تتمكن من إبلاغ المنظمة بالبيانات على نحو منهجي، ما يزيد من صعوبة الحصول على صورة واضحة لديناميكيات انتقال المرض ومدى وخامته في إقليمنا. وفي الواقع، يكافح العديد من البلدان من أجل تحديد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 وتوثيقها، وتؤثر الاختلافات في طرق الإبلاغ واستراتيجيات الاختبار على المعلومات التي نحصل عليها، مما يؤثر على التوصيات التي تقدمها المنظمة.

وقال المنظري، إنّ جميع هذه العوامل تؤثر على المشورة التي تقدمها المنظمة، ولهذا السبب، جرى تنقيح إرشادات المنظمة بشأن أمور مثل الكمامات والأدوية على مدار الأشهر الماضية، ومع تغير الوضع، ما طُبِقَ في بداية الأزمة قد لا يُطبق الآن، وبفضل تقدُّم البحوث، يتحسن فهمنا لكيفية انتقال الفيروس والكشف عنه وعلاجه وجوانب أخرى تتعلق به، ما يساعدنا على وضع توصيات للبلدان.

وأوضح أنّ كوفيد-19 مرض جديد، وهناك أشياء كثيرة لا تزال غير معروفة عنه، وكلما ازدادت معرفتنا، يتم تطوير الاستراتيجيات وبعض من تدابير مكافحة الأمراض، مضيفا: "يجب علينا في التحليلات والتوصيات التي نقدمها أن نأخذ في اعتبارنا أمورا خارج نطاق قطاع الصحة، بما في ذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة".

وفي نهاية كلمته، قال المنظري: "خلاصة القول إنّ هذا المرض جديدا وخصائصه فريدة، وبمرور الوقت يتطور فهمنا له والبحوث التي نُجريها والتوصيات التي نضعها بشأن أفضل السُبل لمكافحة الجائحة، وتتعاون المنظمة مع شركائها على إنشاء أفضل قاعدة للدلائل العلمية، للاستناد إليها في تقديم المشورة للحكومات والمهنيين الصحيين والعامة بشأن أكثر الطرق فعالية للوقاية من مرض كوفيد-19 وتشخيصه وعلاجه والتعافي منه".