البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق خدمة "IBAN"

بدأ البنك المصرى لتنمية الصادرات فى تقديم خدمة الرقم المصرفى الدولى «IBAN»، نهاية الشهر الماضى، وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزى المصرى، ومواكبةً لآليات السوق المصرفية الحديثة، حيث قام البنك بإخطار جميع عملائه ودعوتهم للتفضل بزيارة أقرب فرع للحصول على رقم الحساب المصرفى الدولى لاستخدامه فى إجراء التحويلات المحلية والدولية.

ميرفت سلطان: البنك يتيح لعملائه آليات مختلفة للتعرف على أرقامهم المصرفية الدولية

وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة، إنه سيتم التعرف بسهولة على رقم الحساب المصرفى الدولى من خلال قيام العملاء بزيارة أقرب فرع للبنك، أو الاتصال بمركز الاتصال الهاتفى 16710، فضلاً عن إدراجه فى كشوف الحسابات الإلكترونية أو المطبوعة، وذلك لإرسال أو استقبال أى تحويلات محلية أو دولية من وإلى الحسابات البنكية المختلفة، موضحة أن رقم الحساب المصرفى الدولى (IBAN) يقلل من الأخطاء والتأخير فى إرسال المدفوعات الدولية، فضاً عن كونه رقم حساب دقيقاً ومعتمداً دولياً لتسهيل عملية تحويل الأموال بتكلفة أقل ودقة أعلى.

وأكدت «سلطان» أنه سيصبح من الضرورى استخدام الحساب المصرفى الدولى لإرسال أو استقبال أى تحويلات محلية أو دولية من وإلى الحسابات البنكية، علماً بأنه سيتم قبول كل التحويلات المستخدم فيها كل من رقم الحساب الشخصى ورقم الحساب المصرفى الدولى، مشددة على أنه لن يتم قبول أى تحويلات لا يُستخدم فيها «IBAN».

وأكد الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن طول رقم الحساب المصرفى الدولى يختلف وفقاً للبلد، وذلك لأنه يضيف بادئة قياسية إلى رقم الحساب المحلى للشخص وهو المعروف أيضاً باسم رقم الحساب المصرفى الأساسى.

وأوضح أن الحساب المصرفى الدولى المستخدم فى مصر سيكون مكوناً من 29 رقماً، وتتضمن البادئة كود البلد المكون من حرفين، رقم check والمكون من رقمين وهو الذى يختلف من حساب إلى آخر، بالإضافة إلى رمز البنك حيث يختلف عدد الأحرف.

وقال إن استقبال أى تحويل مالى من أى حساب بنكى داخل أو خارج مصر إلى الحسابات فى البنك سيتطلب استخدام «IBAN»، كما أن إرسال أى تحويل إلى حساب بنكى داخل أو خارج مصر لن يتم قبوله من قِبل البنك المستلم من دون رقم الحساب المصرفى الدولى.