أخبار البنوك.. مزايا حساب الرقم المصرفي الدولي من "المتحد"

في الفترة الأخيرة، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، اتجهت الكثير من البنوك إلى تعظيم الأداء المالي والمصرفي للبنوك المصرية عالميا، ولجأت إلى استخدام التفاعل المؤثر والمباشر لسوق المعاملات المالية المصرية وسط أسواق المال والأعمال العالمية.

ما جعل المصرف المتحد يبدأ في تطبيق الرقم المصرفى الدولى لحسابات العملاء (IBAN)، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، مراحل تطبيق المنظومة والمميزات الخاصة بها، وفق الموقع الرسمي للمصرف المتحد، كالتالي:

المرحلة الأولى:

- تتضمن تطوير البنية التحتية والأنظمة الالكترونية للبنك محليا لتستوعب تطبيقات منظومة IBAN، وكذلك تطبيق المنظومة علي حسابات العملاء الحالية والمستجدة.

- إجراء خطة تدريب مكثفة لرفع كفاءة العناصر البشرية والتعامل باحترافية مع منظومة IBAN.

المرحلة الثانية:

- تتضمن تدشين خطة إعلامية لتوعية العملاء باهمية تطبيقات منظومة IBAN علي المستوي المحلي.

- تطبيق منظومة IBAN لحسابات العملاء المصدرة الجديدة خاصة مع خطوات البنك المركزي والدولة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي وتطبيقات الدفع الالكتروني والتحول لمجتمع غير نقدي.

- تهيئة الأنظمة البنكية لإصدار التقارير وعناصر التنبيه اللازمة وفقا لسياسة كل بنك، وتطبيق المنظومة في عمليات تحويل الأموال داخيا وخارجيا.

- تطوير تطبيقات العمليات المركزية لكل بنك لتستوعب العمل وفق المنظومة ومبدأ إجراء المعاملات المالية المباشرة.

مزايا الحسابات البنكية الدولية IBAN

- يعمل الرقم المصرفي الدولي الموحد علي تسهيل عمليات تحويل الأموال داخليا وخارجيا.

- التطبيق الكامل لمبدأ اجراء المعاملات المالية المباشرة، في مجال التحويلات لتحقيق أقصي استفادة قومية ودولية.

- يعمل IBAN على تحقيق أقصى درجات الدقة في مجال تحويلات الأموال الكترونيا داخليا وخارجيا، مما ينعكس على كسب رضاء العملاء الحاليين.

- يقوم بتشجيع العملاء نحو تعظيم حجم المعاملات البنكية الرقمية.

- يعمل على تسهيل إجراء كل المعاملات المالية بصورة مباشرة الكترونيا من خلال القنوات المصرفية المختلفة مثل "الإنترنت البنكي، ماكينات الصراف الآلي، الموبيل البنكي والتليفون البنكي، المحافظ الرقمية".

- يساهم في تغيير ثقافة المجتمع ونمو سوق المعاملات الالكترونية.

- يقلل التكلفة العامة للمعاملات المالية خاصة النقدية.

- تحسين جودة الخدمة البنكية المقدمة خاصة في مجال التحويلات.

- التقليل من عمليات التدخل البشري.

- تطوير فاعلية العناصر البشرية وتوجيهها نحو وظائف أكثر خلاقة.

- تلافي الأخطاء الشائعة من إجراءات عمليات تحويل الأموال داخليا خارجيا.

- تطوير عمليات الدفع الالكتروني داخليا.