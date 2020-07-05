العثور على جثة سائق "توك توك" في زراعات قصب السكر بسوهاج

عثر عدد من الأهالي في جهينة بسوهاج على جثة سائق مقتولا بطلق ناري وسط زراعات القصب، بدائرة المركز، وتبين من الفحص أن السائق متغيب عن منزله منذ 6 أيام، ومحرر محضر بغيابه.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بعثور الأهالي على جثة شاب في زراعات القصب بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة أن سائق التوك توك يبلغ من العمر 19 عاما، ويقيم بمدينة جهينة، بها طلق ناري وفي حالة تحلل رمي، وتبين أنه مُبلغ بغيابه، الاثنين الماضي، وأنه جرى العثور على مركبة التوك توك الخاصة به منذ تغيبه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مُستشفى حميات جهينة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.