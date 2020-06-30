حظك اليوم الثلاثاء 30-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يتميز باعتزازه بنفسه، وقد يفسره الكثيرين على أنه شخص مغرور، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتجنب الصدام وتتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للانغماس في ذكريات حزينة أو تميل للغضب بسرعة.. حاول أن تقاوم ذلك وأن ترد بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.