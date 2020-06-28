حظك اليوم الأحد 28-6-2020 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه ملفت للأنظار أينما كان، حيث يمتاز بجاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.