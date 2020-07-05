يوسف زيدان: مسئولو البيئة وعدوني بالقضاء على تلوث شواطئ الإسكندرية

قال الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، إن وزارة البيئة اتصلت به اليوم، للاستفسار عما نشره أمس من صور ترصد سوء الأوضاع بشواطئ الإسكندرية، متمثلة في تلوث مياه البحر بالزيت الفاسد وطفو القمامة على الشواطئ، معلقا على الصور بـ"يزعمون أن في بلادنا وزارة للبيئة"، مشيرا إلى أن مسؤول الوزارة وعده بالعمل على القضاء على الظاهرة فورا.

وأوضح "زيدان" على حسابه على "فيسبوك": اتصل بي ظهر اليوم (ممثل وزارة البيئة)، هكذا عرّف نفسه، وسألني عن بعض تفاصيل ما نشرته على صفحتكم هذه، من تلويث متعمّد لشواطئ الإسكندرية بالزيوت الفاسدة والقمامة، ووعدني بأنهم سيبدأون من اليوم العمل للقضاء على هذه الظاهرة الفاضحة، يا مُسهّل.

وكان "زيدان" قد نشر أمس ثلاث صور من مياه البحر والشواطئ، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: صباح اليوم، بعد رفع حظر تجوال البشر والبقر، المزيدُ من الزيت الفاسد ضُخَّ أمام شواطئ بحرنا، والمزيدُ من الزبالة يطفو على صفحته، يزعمون والعهدة على الزاعمين، أن ببلادنا وزارة للبيئة".