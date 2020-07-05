"الشكاوى الحكومية": نعمل على مدار الساعة ونستجيب للمواطنين في دقائق

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظمة الشكاوى الحكومية، إن المنظومة لا تنتظر وصول المشكلة من قبل المواطنين، ولكن هناك فريق عمل يعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد المشكلات المتواجدة على مواقع التواصل.

وأضاف "الرفاعي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن ملف الصحة قد تصدر استغاثات المواطنين خلال شهر يونيو الماضي بواقع 22 ألف شكوى، موضحا أن كل الشكاوى يتم تحليلها، وجاءت النسبة الأكبر في بعض الأوقات هي ضغوط الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة 105 قبل توسعها في المستشفيات المتعاملة مع مصابي فيروس كورونا.

وأكد أنه تم التعامل مع كل الشكاوى التي استقبلتها المنظومة خلال شهر يونيو بشكل سريع وفوري، مشيرا إلى أنه تم تطويع التكنولوجيا والاستفادة منها للتوصل لكافة الشكاوى التي يشتكي منها المواطن، وحاليا يتم ميكنة كل القطاعات المختلفة، ويتم تطوير تكنولوجيا المعلومات مع توسع نظام الشكاوى مع المواطنين لاستقبال الشكاوى والإسراع في فحصها وتوجيهها لجهة الاختصاص سريعا: "فريق العمل بيقدر أولوية التعامل، وفيه حالات بتبقى حرجة والتعامل معها بيكون في دقائق معدودة لأنها تمس حياة المواطن".

وتابع: "فيه مواطنين بيكونوا محتاجين لأسرة عناية مركزة وبيتم التواصل سريعا لتسكين الحالات، وكل المنظومة الحكومية بيتم التعامل مع مشكلات المواطنين فورا دون تأخير، وكلنا بنجتهد علشان ده وده دورنا وواجبنا، والمواطن المستحق للخدمة بيحصل عليها من خلال المنظومة".