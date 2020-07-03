مصر تستعرض موقفها بخصوص مفاوضات السد بحضور مراقبين من أمريكا وأوروبا

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إنه جرى اليوم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وخبراء قانونين من مكتب الاتحاد.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا الاجتماع جاء فى إطار إجتماع القمة الإفريقية المصغرة الذي عُقد برعاية الاتحاد الإفريقي يوم 26 يونيو.

وواصل: "استعرضت مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وجرى الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء".