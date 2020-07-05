عمدة نجريج: محمد صلاح تبرع بـ19 مليون لبناء معهد أزهري ووحدة إسعاف

قال المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، إن القرية كانت في حاجة إلى وحدة الإسعاف التي تم افتتاحها مؤخراً وهى مهداة بالكامل من نجم المنتخب المصري ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، مشيراً إلى أن التكلفة الكاملة للوحدة بلغت 250 ألف جنيه.

وأضاف "شتية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد سكان القرية التى تعد مسقط رأس محمد صلاح تبلغ 20 ألف نسمة، خلاف التوابع التابعة لها، وكانت فى حاجة هذه الوحدة.

وفى سياق آخر قال "شتية"، إن محمد صلاح تبرع ببناء معهد أزهري، بجوار وحدة الإسعاف، بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه.