فيديو.. أحمد فايق: محمد صلاح بقى جزء مهم من مزاج المصريين

استعرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" فرحة جماهير نادي ليفربول بالدوري الإنجليزي، وتغني جماهير الكرة الإنجليزية باسم "مو صلاح"، محمد صلاح لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، خصوصا بعد تحقيقه البطولة الرابعة مع فريق ليفربول خلال 3 سنوات.

وقال فايق: "تعالوا نعدل مزاجنا بفنجان قهوة.. محمد صلاح بقى جزء مهم من مزاج المصريين.. كنا بنتفرج مع الماتش كأنك بتشرب فنجان قهوة في لحظة طراوة في الصيف، محمد صلاح النموذج الملهم دلوقتي، واخد مع ليفربول الدوري بعد 30 سنة غياب، والمصريين كانوا مزاجهم حلو إمبارح على الرغم من الحالة العامة وظروف فيروس كورونا".

وأضاف فايق: "محمد صلاح ختم فرحته بالبوست اللي على تويتر، وشكر اللي وقفوا معاه ودعموه وبالأخص مصر والوطن العربي.. محمد صلاح ابن مصر دائما وأبدا.. بالتوفيق".