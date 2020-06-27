العالمي في حياتي محمد صلاح.. 7 أسئلة من وحي أعماله يجيبها يوسف الشريف
كتب:
أحمد حامد دياب
12:59 ص | السبت 27 يونيو 2020
فاجأ الإعلامى رامى رضوان النجم يوسف الشريف، ببعض الأسئلة المستوحاة من مسلسلاته، وذلك خلال خلال لقائه برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".
1-ماهو الرقم المجهول فى حياتك؟
المجهول فى حياتى عموما "السياسية"، لا أحب الحديث أو النقاش فيها، لأنها بعيده كل البعد عن دراستي.
2-من القيصر في حياتك؟
أبى هو القيصر فى حياتي، وأيضا أمي، لأنهما من أكثر الناس الذين أثروا في بشكل كبير.
3-من العالمي فى حياة يوسف الشريف؟
محمد صلاح، وأنا أفتخر بأنه مصرى، وأيضا افتخر بالفنان عادل إمام، والمطرب عمرو دياب، وهناك حوالي 10 أسماء افخر بأنهم مصريين: "بزعل من أي واحد بيفطس أي حاجة حلوة مصري بيعملها".
4-بما أنك الصياد.. ما الذى تتمنى اصطياده من الحياة؟
أكثر حاجة كنت ماهر فى اصطيادها هى قلب زوجتي: "كنت هازعل أوى لو محبتنيش لأنى حبتها بجد".
5-مرحله فى حياتك كانت "زى الورد"؟
مرحلة زواجى، بالتأكيد كنت سعيد بها جدا، وكنت مؤمن أنها ستقدم عمل فنى محترم، فأنا فخور بزوجتى وباجتهادها.
6-أفضل لقب تفضله؟
العالمي.
7-أبرز عيوبك؟
التدخين والعصبية.