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العالمي في حياتي محمد صلاح.. 7 أسئلة من وحي أعماله يجيبها يوسف الشريف

كتب:

أحمد حامد دياب
12:59 ص | السبت 27 يونيو 2020
لقاء يوسف الشريف ورامي رضوان

لقاء يوسف الشريف ورامي رضوان

فاجأ الإعلامى رامى رضوان النجم يوسف الشريف، ببعض الأسئلة المستوحاة من مسلسلاته، وذلك خلال خلال لقائه برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

1-ماهو الرقم المجهول فى حياتك؟

المجهول فى حياتى عموما "السياسية"، لا أحب الحديث أو النقاش فيها، لأنها بعيده كل البعد عن دراستي.

2-من القيصر في حياتك؟

أبى هو القيصر فى حياتي، وأيضا أمي، لأنهما من أكثر الناس الذين أثروا في بشكل كبير.

3-من العالمي فى حياة يوسف الشريف؟

محمد صلاح، وأنا أفتخر بأنه مصرى، وأيضا افتخر بالفنان عادل إمام، والمطرب عمرو دياب، وهناك حوالي 10 أسماء افخر بأنهم مصريين: "بزعل من أي واحد بيفطس أي حاجة حلوة مصري بيعملها".

4-بما أنك الصياد.. ما الذى تتمنى اصطياده من الحياة؟

أكثر حاجة كنت ماهر فى اصطيادها هى قلب زوجتي: "كنت هازعل أوى لو محبتنيش لأنى حبتها بجد".

5-مرحله فى حياتك كانت "زى الورد"؟

مرحلة زواجى، بالتأكيد كنت سعيد بها جدا، وكنت مؤمن أنها ستقدم عمل فنى محترم، فأنا فخور بزوجتى وباجتهادها.

6-أفضل لقب تفضله؟

العالمي.

7-أبرز عيوبك؟

التدخين والعصبية.