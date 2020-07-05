اليوم.. "التخطيط" تختتم جلسات مناقشة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

تختتم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030، سلسة الجلسات النقاشية حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، بمشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم، وهي السلسة التي انطلقت، السبت الماضى؛ برعاية الوزيرة وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جلسات هذا الأسبوع أتت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ اعترافًا منها بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل وسُبل الائتمان.

وأوضحت السعيد أن ريادة الأعمال تؤدى دورًا مهمًا في الاقتصادات العالمية، كونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية وضعت عددًا من البرامج التنفيذية المحددة فى خطط العمل المرحلية، في إطار خطة التنمية المستدامة (2018/2019-2021/2022، تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في تشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الأعمال.