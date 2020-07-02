وزيرة التخطيط تؤكد إمكانية إتاحة برنامج الماجستير المهني إلكترونيًا

ترأست هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الرابع لمجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2019 - 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وناقش الاجتماع عددًا من القرارات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة وقرارات اللجنة الدائمة كما شهد الاجتماع التصديق علي قرارات المجلس في اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي ذاته.

السعيد تترأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2019 - 2020

وقالت وزيرة التخطيط إن رؤية معهد التخطيط القومي تتمثل في أداء دور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، إلى جانب الحضور الإقليمي والدولي الفعال.

وخلال الاجتماع، تقدمت السعيد بالشكر للباحثين في معهد التخطيط علي أبحاثهم خلال فترة الجائحة والتي ساهمت في إعطاء انطباع جيد جدا عن القدرات البحثية والفنية للمعهد.

تابعت السعيد، أن هناك بعض القضايا الملحة التي ظهرت خلال الجائحة كقضية الصحة والفجوة الصحية الموجودة وقضية الغذاء فضلًا عن قضية توطين الصناعة وسلاسل التوريد إلى جانب قضية التكنولوجيا، مشيرة إلى ضرورة وضع ورقة سياسات لما بعد الجائحة.

وحول الماجستير المهني في التنمية المستدامة، أشارت السعيد أن هناك قدرة حاليًا على إتاحة بعض البرامج إلكترونيًا عبر الانترنت موضحة أن برنامج الماجستير المهني من الممكن إتاحته إلكترونيًا في إطار فكر التعليم عن بعد والذي أصبح أمرًا أساسيًا.

هالة السعيد: يجب إعداد تقرير التنمية البشرية مع ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأكدت السعيد، أهمية تقرير التنمية البشرية علي مستوي المحافظات باعتباره ذو فائده لمتخذي القرار وذلك مع ربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى ضرورة تكوين مجموعات للعمل على عدد أكبر من المحافظات.

وأشارت السعيد إلى الجهود المبذولة منذ ما يقرب من عام فيما يخص عملية التوطين علي خمس محافظات، موضحة أنه كان من المستهدف الاستمرار خلال العام الحالي خاصة مع وجود الجائحة مما يستدعي التركيز على مجموعة أكبر من المحافظات، متابعة أن ذلك يرتبط بمشروع حياة كريمة، حيث أن العمل يجرى حاليًا علي الفقر متعدد الأبعاد ودفع الاستثمارات لسد الفجوات.

واستعرض علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، تقرير إنجاز الأنشطة العلمية بالمعهد خلال الفترة من أول يوليو 2019 إلى 20 يونيه 2020، حيث أشار إلى الأنشطة البحثية للمعهد والتي تضمنت التقارير العلمية والدراسات، والبحوث الجماعية، والنشر الدولي والإقليمي والمحلي، وسلسلة أوراق السياسات والأزمة.

وتناول زهران، الحديث حول مشروع تعميق التصنيع المحلي ضمن الأنشطة البحثية للمعهد موضحًا أن هناك لجنة توجيهية تتولى إدارة المشروع، تتألف من عدد من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد ومن خارجها إلي جانب عددًا من الخبراء المتخصصين، ويتولى رئاستها رئيس المعهد، ويشارك في عضوية هذه اللجنة نائبا رئيس المعهد.

ومن جانبه قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم في اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي استعراض الأهداف الاستراتيجية للمعهد، والتي تتمثل في تنويع وتعزيز جودة واعتمادية برامج الدراسات العليا وفق احتياجات التنمية، إلي جانب توسيع وتنويع مجالات الخدمات الاستشارية للمعهد وفق الميزات التنافسية، فضلًا عن تعزيز الجودة والحوكمة والتحول الرقمي في الأنشطة والنظم والعمليات بالمعهد.

وشارك بالاجتماع، علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، جابر نصار الرئيس السابق لـجامعة القاهرة، د.شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد.