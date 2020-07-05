الطقس اليوم الأحد 5-7-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يسود اليوم، الأحد، طقس رطب نهارًا في مصر، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري معتدل نهارًا.

الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ هناك انتشار للشبورة المائية صباحًا، والرياح نشطة أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة نهارًا، والرياح نشطة، معتدل ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.

ويكون هناك نشاط رياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، ونشاط رياح على جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية إلى غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس الأحد، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار، نهارًا، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الاجواء ما بين صيفية عادية الى حارة نسبيًا في أغلب المناطق، بينما تستمر حارة في مناطق البادية والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانًا في البادية الشرقية.