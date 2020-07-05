علي جمعة: تفسير القرآن بشكل خاطئ "بداية التطرف"

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية سابقًا، إنَّ سيدنا محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة حسنة لكل اتباعه في حديثه وطعامه وفتواه وقضاءه وحربه، حيث قدم برنامجًا كاملًا ونموذجًا حسنًا للبشرية كافة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنَّه يجب على جميع المسلمين التعامل في أمور الدنيا كما تعامل معها النبي في أمور العبادة مثل الصلاة والحج، موضحاً أنَّ الله قد أمر المسلمين بالقتال لمن يقاتلوهم فقط، حيث أن غير ذلك يعد عدوانًا واضحًا.

وأكّد أنَّ منهج الدنيا والدين قد وضعهما الله ورسوله، غير أن سعي البعض لتفسير كلام الله والرسول على أهوائهم قد أدى إلى ظهور الإرهابيين الذين فهموا الدين بشكل خاطئ، مشيرّا إلى أنَّ الدين وضع أسس الحرب، حيث أن الرسول لم يمثل قط بجثامين أعداءه كما يحدث من بعض المتطرفين حاليًا، حيث أنهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما حللهه.

وتابع: "ما فسّره النبي من القرآن الكريم فهو متفق عليه، وما دون ذلك فمن الممكن للعلماء الاختلاف فيه، ومع ذلك لم يؤدي ذلك الخلاف إلى تكفير العلماء بعضهم البعض".