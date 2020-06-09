تقديم "من مصر" من المنزل.. وكحول عمرو خليل غير مطابق للمواصفات

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه سيقدم حلقة برنامج "من مصر" غدًا، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، وذلك من المنزل، وليس من استديو قناة "cbc"، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل، اكتشف الإعلامي عمرو خليل على الهواء، أن نوع الكحول الذي يستخدمه في تعقيم يديه من نوع غير مطابق للمواطفات، وتم تصنيعه في مصنع "بير سلم"، ولا يوجد عليه رقم تسجيل بوزارة الصحة، أو عنوان للمصنع أو المستورد.

واكتشف خليل أيضًا، أن الكمامة التي يرتديها من نوعية الكمامات غير المطابقة للمواصفات، وأنها كمامة "متخيطة"، وأنها قد تسمح بمرور الفيروسات، حسبما أكد له الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات.