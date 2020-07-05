"بلومبيرج" عن قرار فرض العقوبات على الصين: في انتظار توقيع ترامب

أفادت وكالة "بلومبيرج" بأنّ تشريعًا أمريكيًا بفرض عقوبات على بعض المسؤولين الصينيين بعد تفعيل قانون الأمن القومي في هونج كونج، ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين يوم السبت، إنَّ ترامب يدرس اتخاذ إجراءين أو ثلاثة ضد الصين، وهناك احتمال كبير أن يتمّ الكشف عن إجراء قريبًا، خلال أيام على الأرجح، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

ولم يحدد المسؤول ماهية الإجراءات المحتملة أو يذكر تفاصيل أخرى.

ويضع قانون الأمن القومي في هونج كونج الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى، التي اعتبرت أنَّ القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونج كونج عند تسليمها للصين عام 1997.