وزيرة التضامن: ندرس عمل فيلم تسجيلي عن حياة "عم عاطف" أقدم شيال في مصر

علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تقرير أذاعه برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على تقرير عن حكاية "عم عاطف" أقدم شيال في مصر لا يزال يمارس مهنته رغم بلوغه سن الـ 94 من عمره.

وذكرت "القباج"، أن الوزارة تدرس عمل فيلم تسجيلي عن حياة عم عاطف، وأيضا عن حياة مسنة، مؤكدة أن الوزارة تشرف بشكل عام على 510 مؤسسات رعاية أيتام و47 مؤسسة كبار بلا مأوى و196 مؤسسة مسنين و78 مؤسسة لذوي للإعاقة، تتابعها الوزارة وتدعمها باستمرار.

وقالت الوزيرة: "بننحني احتراما وفخرا لهذا الرجل، وبعتبره وحده اقتصاد ووطن، وزي اقتصادنا صامد، عم عاطف هو جمهور وزارة التضامن، عندنا حالات زيه ومنهم سيدات أيضا، بيشتغلوا لحد آخر نفس".

وأضافت أن الوزارة عندما تواصلت مع "عم عاطف" وجدنا لديه الكثير من الدعم وصل له، من رئيس الوزراء ووزارة التموين والتضامن وأناس آخرين، "فيه كثيرين زي عم عاطف مش لازم نستنى لما تطلع حالة، احنا لدينا الكثيرين، احنا مش بنجمع بس المال ولكن خلق مشروع".