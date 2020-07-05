عادل زيدان: الدولة أعطت فترة كبيرة لواضعي اليد لتقنين أحوالهم

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن الدولة قامت بسن قوانين لتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين لإنهاء هذه الظاهرة في المستقبل بشكل كامل، كما أن الدولة تعاملت بروح القانون، وبالقانون لإنهاء هذه الظاهرة، مؤكدًا أن ظاهرة وضع اليد لم تكن موجودة في الريف المصري، وكانت قاصرة على أراضي التنمية الزراعية، وبعض الأراضي التابعة للمحافظات.

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن تأسيس شركة الريف المصري لتنمية المليون ونصف فدان كان مهما جدًا، لتقنين واضعي اليد خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كانت ظاهرة واضعي اليد فيها نوع من ضياع هيبة الدولة، خلاف أنه يضيع حقوق الأجيال المقبلة، وإنهاء هذه الظاهرة كان أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو.

وأوضح رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، أن الدولة أعطت فترة سماح كبيرة جدًا لواضعي اليد لتوفيق أوضاعهم، والدفع على عدة فترات، لبناء مصر الجديدة وفقًا لنظام جديد تشرعه الدولة، كما أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول في حياة المصرين ليس هذا فقط ، بل كانت نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط ككل، خاصة أنها كشفت عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية في تدمير مؤسسات الدولة، والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب والشرطة والقضاء.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان عملت على إثارة الفتن وتخريب مفاصل الدولة، وتنفيذ المخطط الاستعماري لتدمير مصر، مضيفًا أن أحد مكاسب 30 يونيو هو اكتشاف القائد والبطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيسي هو أول من كشف مخطط تدير مصر، وتحمل المسؤولية في مواجهة هذا المخطط، مما أسفر عن ثورة 30 يونيو، ومن ثم وصوله لمنصب رئيس مصر لتحقيق حلم المصريين.

ولفت إلى أن 30 يونيو أكدت على علاقة الشعب المصري بمؤسساته، ومدى قوة هذه العلاقة، خاصة بمؤسسة القوات المسلحة، كما أن الجيش هو ضمانة هذا الشعب للوصل إلى حياة مستقرة آمنة كريمة، كما أن أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والاقتصادي، ووجود أجندة سياسية للدولة، حتى لا تعمل الحكومات المتعاقبة بصورة منفصلة.

أكبر مكتسبات 30 يونيو عودة النهضة الزراعية لمصر بقاعدة منظمة من البيانات

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة المصرية المفقودة، وهذا الأمر كان واضحًا للجميع عند تسليم الرئيس السابق عدلي منصور السلطة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن الرئيس السيسي نجح في نقل مصر من حالة الرخوة في كافة المجالات، إلى حالة التمساك، خاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضح زيدان أن مصر أصبحت من أوائل الدول المنتجة والمصدرة للزيوت والتمور والموالح والزيوت، وهذا الأمر تحقيق خلال آخر 6 سنوات، في إطار تنفيذ استراتيجية تقليل الفجوة الغذائية، وتحويل الزراعة إلى أحد مصدر الدخل القومي المصري، ومصر أصبح بها قاعدة بيانات للقطاع الزراعي يحصر كافة الأراضي المزروعة، ويحدد المحاصيل الزراعية، وهذا الأمر لم يكن موجود خلال الفترة السابقة.