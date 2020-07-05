محافظ دمياط: افتتاح سوق حضارية برأس البر قريبا بتكلفة 30 مليون جنيه

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم إنشاء سوق حضارية في مدينة رأس البر بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، موضحة أن السوق الحضاري يقام على مساحة 3500 متر مربع ويضم 5 باكيات بإجمالي 192 وحدة.

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق بمدينة رأس البر بلغت 30 مليون جنيه، والافتتاح الرسمي قريبا.

ومن ناحية أخرى أوضحت محافظ دمياط، أن الحالة الصحية في محافظة دمياط مستقرة جدًا وتعد من أقل المحافظات في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأتي بعد محافظة شمال سيناء مباشرة.