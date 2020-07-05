"المهن التمثيلية" تنعى رجاء الجداوي عبر "فيسبوك"

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر موقع "فيسبوك" رسالة النعي التي جاء نصها: البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ الفنانة الكبيرة ⁧‫رجاء الجداوى، ‬⁩ ‬‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬.

غادرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلى الإسماعيلية، منذ قليل، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل بالمحافظة لدفنها في القاهرة.

ومن المقرر أن تدفن الجداوي بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالقاهرة.

وتوفيت الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما من إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتها، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.