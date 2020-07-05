آخر رسالة صوتية لرجاء الجداوي: "لو بتحبوا نفسكم متوصلوش لحالتي"

قالت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في آخر تسجيل صوتي لها: "الحمد لله على كل شيء، أنا بطمن الناس وبقول الدولة عاملة حاجة عظيمة أوي، ويا ريت الناس تخاف لأنه من خاف سلم، ويا ريت يخافوا ويعرفوا أن الموضوع صعب أوي والعلاج مكلف أوي على الدولة".

وأضافت: "وخلينا نفكر في بكرة وفي زيادة الحالات، وممكن الدولة اقتصاديا متقدرش تلاقي الأدوية، من فضلكم خافوا لأن الموضوع صعب أوي أوي أوي".

وأوضحت: "أنا بقعد أقرى الكلمات المكتوبة ليا وأعيط من حب الناس، ربنا يخليهم يا رب، خلوا بالكم من نفسهم، ولو بتحبوا نفسكم متوصلوش نفسكم للحالة اللي أنا فيها، ده مرض ميعرفش لا كبير ولا صغير ولا شخصية مهمة ولا إنسان غلبان، الروس كلها بتتساوى عنده، والنبي حبوا نفسكوا وحبوا ولادكوا وحبوا مصر".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منذ قليل، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.