بطرس دانيال ناعيا رجاء الجداوي: وداعا الخلوقة صاحبة الواجب

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشر دانيال صورا تجمعه بالفنانة الراحلة أثناء تكريمها من مهرجان المركز في إحدى دوراته، وعلق عليها قائلا: "وداعا الفنانة القديرة رجاء الجداوي الخلوقة وصاحبة الواجب، وهي من خريجات مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقصر النيل والتي فقدها الوسط الفني، لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيلها طالبين لها الرحمة من الله والعزاء لذويها ومحبيها وجمهورها".

وغادرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلي الاسماعيلية، منذ قليل، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل بالمحافظة لدفنها في القاهرة، ومن المقرر أن تدفن الفنانة القديرة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما من إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتهم، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.