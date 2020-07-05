رجاء الجداوي.. أول فنانة مصرية ترحل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل ومرير مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أصابها في نهاية شهر رمضان الماضي أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان".

وتعد "رجاء" هي أول فنانة مصرية ترحل متأثرة بإصابتها بهذا الفيروس، الذي أصاب قرابة 70 ألف مواطن مصري وتوفي على إثره ما يقرب من 3 آلاف شخص.

كان عدد كبير من الوسط الفني قد أصيبوا بالفيروس من بينهم إيمان العاصي وكريم قاسم ومصطفى درويش ومنى إش إش، ولكنهم جميعا تعافوا منه.

الفنانة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية شهر مايو الماضي، وتم عزلها بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية إلى أن توفاها الله في الساعات الأولى من صباح اليوم.