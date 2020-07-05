أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في جنوب أفريقيا

شهدت جنوب أفريقيا، مساء السبت، تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية قياسية يخشى أن تؤشر إلى طفرة في تفشي الجائحة هناك، بحسب بيانات رسمية.

وذكرت وزارة الصحة أنّ البلاد سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة سجلت 10.853 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في هذا البلد إلى 187.977 شخصاً.

وأضافت أنّ عدد الذين حصد كورونا أرواحهم في جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة بلغ 74 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الوباء في البلاد إلى 3026 شخصا.

كما تتوقع السلطات الصحية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد مع رفع تدابير الإغلاق التي فرضت في 27 مارس، في حين تتوقع السلطات الاقتصادية أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة تزيد عن 7% هذا العام في أضخم انكماش منذ 90 عاما.

وصرح الرئيس سيريل رامافوزا، الجمعة الماضي: "حاولنا إيجاد توازن بين إنقاذ أرواح مواطنينا والحفاظ على سبل عيشهم وهو توازن دقيق".