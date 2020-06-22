سواتر خشب وبلاستيك لحماية طلاب جنوب أفريقيا من كورونا

مع بداية العام الدراسي الجديد في جنوب أفريقيا ومخاوف الأهالي على أطفالهم من تفشي فيروس كورونا، ابتكر مدرسو إحدى المدارس الابتدائية بضواحي كيب تاون ساترا من الخشب والبلاستيك يثبت على مقاعد الطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا.

وقال المدرسون أصحاب هذا الابتكار بمدرسة "جوبيرت" الابتدائية، إنّهم لم يجدوا بدا من التوصل لابتكار جديد يحول دون انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدرسة، لا سيما مع اتخاذ الحكومة قرارا بفتح المدارس مطلع يونيو الحالي.

وأوضح هؤلاء أنّ ابتكارهم بسيط ويقوم على تثبيت مكعب خشبي مغطى بالبلاستيك الشفاف من جانبي وأمام وأعلى المكعب، على أن يترك الجزء الخلفي مفتوحا حتى يتمكن التلاميذ من الدخول إلى مقاعدهم ومن ثم داخل الساتر الواقي.

وهنأ مارتن لوكيس مدير مدرسة "جوبيرت" موظفيه على تفكيرهم المبتكر، وقال: "كان علينا أن نفكر بشكل مختلف، خاصة لأننا لا نملك الكثير من المال، وأنا فخور بهم للغاية لأنهم فكروا في هذه الدروع الواقية التي ستحمي الأطفال، وتحافظ على المعلمين في أمان".

تجدر الإشارة إلى أنّه بحلول يوم الاثنين الماضي، جرى إعادة فتح نحو 95% من المدارس في جنوب أفريقيا التي تعد أكثر بلدان القارة تضررا من وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).