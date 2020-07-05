"100 مليون صحة" توقع الكشف على 2660 مواطنا في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم، توقيع الكشف الطبي على 2660 مواطنا بنطاق المحافظة، عبر "مبادرة 100 مليون صحة"، 1641 حالة منهم صرف لها علاج لقرارات سارية على نفقه الدولة، و630 حالة تجديد قرار وصرف علاج، و376 حالة إصدار قرار جديد، كما جرى توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 13 حالة من التأمين الصحي.

وأشار مسؤولو الصحة المشرفين على المبادرة، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حيث يجري صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر وبإمكان هذه الفئة، إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، حيث تعاقدت وزارة الصحة مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين.