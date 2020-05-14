الحكومة تصفه بـ"البطل".. علاج "طبيب العزل" على نفقة الدولة بعد فقدان نظره

تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ولديه مشكلة حاليًا فى عدم القدرة على الرؤية.

وجار التنسيق حاليا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو قصر العيني الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورًا.