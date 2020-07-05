محمد جمعة ناعيا رجاء الجداوي: أنتِ في مكان أفضل

نعى الفنان محمد جمعة، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشر جمعة صورته مع الجداوي عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "الله يرحمك ويسامحك، إن شاء الله انتِ في مكان أفضل، رجاء الجداوي في ذمة الله نسألكم الدعاء".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.