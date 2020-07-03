محمد جمعة ينعى محمود جمعة: "كنت بأقولك يا بابا"

نعى الفنان محمد جمعة، الفنان والشاعر محمود جمعة، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشر جمعة صورة تجمعه بالفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "يمكن معرفتنا ماكانتش كبيرة، بس لما اتقابلنا وقعدنا مع بعض حسيت إننا نعرف بعض من سنين".

وأضاف: "كنت بهزر معاك وأقولك يا بابا علشان اسمك على اسم أبويا الله يرحمه محمود جمعة، النهاردة أنت سايبنا لمكان أفضل، مع السلامه ربنا يغفرلك علي قد طيبة قلبك، نسألكم الدعاء".

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منذ قليل، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، رحيل الفنان محمود جمعة .

ونشر زكي صورة للراحل عبر حسابه على Instagram، وكتب: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".