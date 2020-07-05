تامر حبيب ناعيا رجاء الجداوي: وداعا يا أم لم تنجبني

أعرب السيناريست تامر حبيب، عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 82 عاما.

وكتبت حبيب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": وداعا يا أم لم تنجبني، في جنة الخلد يا من أجمع على حبها الكون.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.