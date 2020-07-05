قبل وفاتها.. ماذا قال السيسي عن رجاء الجداوي منذ عامين ولماذا بكت؟

43 يوما ناضلت فيهم مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، إلى أن خارت قواها، بعد أن أمتعت الملايين بفنها ورقيها على مدى عدة أعوام، لتودع الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قبل ساعات العالم.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

حظت الفنانة رجاء الجداوي، التي تمتلك مسيرة فنية ضخمة لأكثر من 250 عملا بين التلفزيون والمسرح والسينما كان عنوانها الجمال اللافت والأناقة المميزة، بمكانة هامة في مصر والوطن العربي، حيث إنها قبل عامين، أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الهواء مباشرة.

وترجع تفاصيل تلك الإشادة، إلى ديسمبر 2018، حيث كانت تقدم أحد فعاليات "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث وجهت فيها الشكر للقائمين على الحفل والمكياج تحديدا، ليرد عليها السيسي بإشادة، قائلا: "أنا بشكرك جدا جدا.. ربنا يديلك الصحة ويكرمك، وهتفضلي طول عمرك شيك جدا".

وتابع الرئيس: "أوعي حضرتك تفتكري شيك على اللبس بس، لا والله شيك في كل حاجة"، وهو ما أثر بشدة على الفنانة الراحلة التي بكت فرحا وخجلا، قائلة: "أنا أخدت أعلى وسام النهارده، متشكرة جدا يا فندم".

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.