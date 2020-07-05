ديزني تنعى رجاء الجداوي: صوت آخر أسعد الملايين يغادر عالمنا

نعت شركة ديزني العالمية، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وقالت ديزني في بيان لها: "صوت آخر أسعد الملايين من محبي ديزني يغادر عالمنا، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد معاناتها مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 82 عاما".

وشاركت الفنانة رجاء الجداوي في عام 2004 في بطولة النسخة العربية من فيلم ديزني الكلاسيكي "مزرعة في خطر"، حيث قامت بأداء صوت "بقرة هانم".

وأضاف: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفنانة القديرة ولكل محبي ديزني على هذه الخسارة الكبيرة، رحم الله رجاء الجداوي وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت الفنانة القديرة، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.