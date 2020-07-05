يوم حزين على الوسط الفني.. رحيل رجاء الجداوي وزوج ابنة محمد محمود

صباح حزين استيقظ عليه الوسط الفني، اليوم، بين خبرين نشرا في أقل من ساعة، الأول إعلان وفاة الفنانة رجاء الجدواي وبعده بدقائق إعلان الفنان محمد محمود عن وفاة زوج ابنته إثر حادث أليم.

وفاة الفنانة رجاء الجداوي

بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يومًا، توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، صباح اليوم، بعد أن قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أكد أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وفاة زوج ابنة الفنان محمد محمود

ما أن انتشر خبر وفاة الفنانة رجاء الجدواي إلا ونشر الفنان محمد محمود وفاة زوج ابنته المهندس يوسف عادل، في حادث أليم، بعد دقائق قليلة، لتكون الصدمة الثانية في أقل من ساعة التي يتلقاها الوسط الفني.

وكتب "محمود" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفي إلى رحمة الله زوج بنت الفنان محمد محمود، المهندس يوسف عادل إثر حادث أليم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".