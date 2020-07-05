انضمام 10 عربات قطارات روسية جديدة للسكة الحديد خلال أيام

واصلت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ العديد من خطط تحديث منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إنّه سيتم استلام نحو 10 عربات قطارات روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية خلال أيام، مشيرا إلى أنّ الهيئة ستبدأ تشغيل قطارات جديدة على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري خلال الشهر الحالي، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الهيئة استلمت حتى الآن نحو 22 عربة قطارات روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة، و70 جرارا أمريكيا جديدا من إجمالي 110 جرارات، لافتا إلى أنّ الهيئة تواصل العمل على تطوير أسطول عربات القطارات القديمة وأسطول الجر، مؤكدا أنّ دفعات العربات الروسية الجديدة ستصل تباعا على دفعات شهرية بواقع 35 عربة شهريا.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تحقق طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تحديث منظومتها الأساسية، لافتا إلى أنّ جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، تخضع لصيانات دورية، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، والهيئة ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، على إدخال العربات الجديدة والجرارات الجديدة للتشغيل.

ولفت رسلان، لـ"الوطن"، إلى أنّ صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب، تشمل 800 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.