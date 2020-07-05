موعد مباراة أتليتك بلباو ضد الريال والقنوات الناقلة لها

يلتقي فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من مباريات إياب الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو على ملعب "سان ماميس" معقل فريق بيلباو، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، والرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات، والواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والثانية عشر ظهرًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، على قناتي "بي إن سبورتس HD3" و"بين إن سبورتس HD 1" ويتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي، ويقود المباراة الحكم الإسباني خوزيه لويس جونزاليس.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر الفريق الملكي، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده الأول برشلونة صاحب الـ"70 نقطة".

فيما يحتل الفريق المضيف المركز الثامن برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن خيتافي سادس الترتيب.

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

تشكيل فريق ريال مدريد

وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد القائمة التي سيخوض بها لقاء أتلتيك بلباو وهي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوب.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، مارسيلو، فيرلاند ميندي، خافي هيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، ماركو أسينسيو، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.