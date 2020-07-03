5 مطارات تستقبل 1445 مصريا عائدين من الكويت اليوم

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه من المنتظر أن تستقبل 5 مطارات اليوم 1445 مصريا عائدين من الكويت، على مدار الـ24 ساعة المقبلة.

أضافت المصادر أنه من المنتظر أيضا أن تستقبل مطارات "القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب وأسيوط، والأقصر" المصريين عبر 8 رحلات جوية، مشيرة إلى أن مطار برج العرب الدولي سيستقبل 3 رحلات تقل على متنها 435 راكبا، بينما يستقبل مطار القاهرة الدولي رحلتين تقل على متنهما 590 راكبا، ورحلة واحدة تقل على متنها 130 راكبا إلى مطار سوهاج الدولي، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى مطار أسيوط الدولي، وأخرى على متنها 145 راكبا إلى مطار الأقصر الدولي.

كان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، ناشد العاملين خلال رسالة نشرها الموقع الرسمي للوزارة، بضرورة التمسك بقيم الترابط والتلاحم للارتقاء بقطاع الطيران المدني، مؤكدا تفاؤله بالمرحلة المقبلة من منطلق إيمانه الراسخ بقدرتنا على تحقيق الرؤية الاستراتيجية، لخلق آفاق أرحب لقطاع الطيران المدني والوطن الغالي مصر.