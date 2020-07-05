الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب أنفيلد، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين ليفربول وأستون فيلا، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة ليفربول وأستون فيلا، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة ليفربول و أستون فيلا

تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الساعة 17:30 اليوم الأحد الموافق 5 يوليو الحالي بتوقيت القاهرة، و18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و19:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، عبر قنوات beIN Sports HD 2 ،beIN Sports FR HD 1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.