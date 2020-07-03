أخبار البنوك.. مزايا استخدام بطاقة ليفربول البلاتينية ببنك الإسكندرية

يتيح بنك الإسكندرية للعملاء عددًا من البطاقات البنكية التي تتنوع بين البطاقات الائتمانية، والخصم الفوري، ومسبقة الدفع، والتي تتضمن خصائص متنوعة لتتناسب مع حاجة العملاء المختلفة.

وفي إطار أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" للمتابعين والقراء بشكل يومي، نستعرض تفاصيل ومزايا بطاقة ليفربول البلاتينية من بنك الإسكندرية على النحو التالي:

حدود السحب والمشتريات

- حد السحب اليومي: 75 ألف جنيه.

- حد المشتريات اليومي: 150 ألف جنيه.

مزايا استخدام البطاقة

- الحد الائتماني من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

- سحب نقدي حتى 75% من إجمالي الحد الائتماني للبطاقة.

- يمكنك الدفع دون تسليم البطاقة للبائع عن طريق خاصية Contactless، دون رقم سري حتى 600 جنيه لكل عملية شراء فقط بتمرير البطاقة فوق الجهاز المخصص للسداد POS.

- فترة سماح على المعاملات الشرائية تصل إلى 56 يومًا.

- يمكنك الاستماع بخدمة الـ3D Secure، عن إجراء العمليات الشرائية عبر الإنترنت بطريقة أكثر أمانًا، عند استخدام بطاقتك من خلال إرسال رقم سري متغير على رقم المحمول المسجل لدى البنك.

- تغطية تأمينية مجانية على المبالغ المستحقة على البطاقة في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

- يصل لك SMS مجانًا مع كل عملية شراء بتفاصيل المعاملة.

- إمكانية إصدار بطاقات إضافية بناءً على رغبتك – لا يشترط الأقارب من الدرجة الأولى.

- يمكنك التمتع أيضًا بمزايا الخدمة البنكية عبر الانترنت وتطبيق الخدمات البنكية للموبايل والتي توفر لك إمكانية الاطلاع على رصيدك، والتحويل من حسابك إلى حسابات أخرى وأيضًا طلب العديد من الخدمات الالكترونية الأخرى.

- الاستفادة من برامج التقسيط والتي تمكنك من تقسيط المعاملات الشرائية والكاش وخدمة تحويل الرصيد.

- دخول مجاني إلى أكثر من 10 صالات ترحيب في العديد من المطارات في مصر والشرق الأوسط.

- أكثر من 600 عرض حصري في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا في المطاعم والمنتجعات الصحية والترفيه.

- خصم 20% على 3 رحلات من Careem شهريًا.

المستندات المطلوبة لإصدار البطاقة

- نموذج طلب بطاقة الخصم المباشر.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- فاتورة مرافق حديثة (غاز – كهرباء – تليفون) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.