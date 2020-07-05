مظاهرة رافضة لمخططات الضم في تورونتو الكندية

شهدت مدينة تورونتو الكندية، مظاهرة رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ودعا للمظاهرة التي شارك فيها حشد غالبيته من الطلبة، اتحاد الشباب الفلسطيني والجمعية العربية الفلسطينية، بالتعاون مع حركة المقاطعة وجمعيات كندية صديقة، وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي في قلب مدينة تورونتو تقاطع يونغ وبلوور حيث تقع القنصلية الإسرائيلية.

وأكد المتحدثون رفضهم المطلق لمخطط الضم والاستيطان والمشروع الأمريكي لتسوية الصراع، وطالبوا بانها الاحتلال للأراضي الفلسطينية وهتفوا لحرية فلسطين والعدالة لشعبها.

وطالب المتحدثون، الحكومة الكندية بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وفرض عقوبات على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الدانماركية "كوبنهاجن"، مظاهرة حاشدة رفضاً لخطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، نظمتها المؤسسات والجمعيات الدانماركية بالتعاون مع لجنة الجمعيات والمؤسسات والفعاليات في جزيرة شيلاند، بمشاركة الجالية الفلسطينية وأبناء الجاليتين العربية والإسلامية والمناصرين الدنماركيين.

وانطلقت المظاهرة من ساحة ما يسمى "إسرائيل" لتستقر في ساحة البرلمان الدنماركي، حيث ألقيت كلمات ركزت على رفض خطة الضم وقضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت التمييز العنصري في دولة الاحتلال واعتقال الأطفال، وطالبوا الحكومة الدانمركية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ القرارات الدولية.

وأكدت الكلمات، أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود، وكذلك بسبب الصمت الدولي وعدم محاسبة الاحتلال على جرائمه.

وألقت حنان ورد كلمة ملتقى الجالية الفلسطينية في الدنمارك، تحدثت فيها عن رفض الضم وقضم أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وعن الانتهاكات الإسرائيلية، وعن الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين، وطالبت الحكومة الدانماركية باتخاذ موقف حازم وواضح من الضم والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية، وصدحت الحناجر بالهتافات المؤيدة للحق الفلسطيني والمنددة بممارسة الاحتلال والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما رفعت اليافطات المنددة بالاحتلال والمطالبة الحكومة الدنماركية باتخاذ موقف حازم وواضح من الضم، وكذلك بالمقاطعة.

ونظم اتحاد الجمعيات الفلسطينية في مدينة أورهوس بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطين نشاط ضد الضم في ساحة محطة القطارات الرئيسية في مدينة أورهوس الدانماركية، تم خلالها رفع علم فلسطين وحمل عدة يافطات، كتب عليها "لا للضم"، وأخرى كتب عليها "قاطع كيان الاحتلال"، وثالثة كتب عليها "إلى جيب كوفود وزير الخارجية الدانماركية قاطع كيان الاحتلال"، وتم أخذ صور للمارة مع اليافطات.