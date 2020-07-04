وقفة احتجاجية جنوب النرويج رفضا لخطة الضم الإسرائيلية

شهدت مدينة كريستيان ساند، جنوب النرويج، وقفة احتجاجية رفضاً لخطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.

وألقت سفيرة فلسطين في النرويج، أنطوانيت سيدن كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أكدت فيها رفض القيادة القاطع لكافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض سياسة الأمر الواقع.

ودعت السفيرة سيدن، في الوقفة التي نظمها أبناء الجالية الفلسطينية في كريستيان ساند، إلى ضرورة الوقوف خلف القيادة في موقف موحد تجاه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما شكرت كافة الجهات والمنظمات النرويجية المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.