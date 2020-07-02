الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الشيوخ التشيلي حول خطة الضم

رحبت الخارجية الفلسطينية بمشروع قرار تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ التشيلي أمس، يطالب من حكومة الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا، مراجعة جميع المعاهدات والاتفاقيات بين تشيلي وإسرائيل، للتأكد من أنها تتضمن مرجعا خاصا بحدود إسرائيل المعترف بها كحدود ما قبل حرب 1967، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334، ومشروع قانون يحظر دخول المنتجات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية إلى تشيلي.

واستعرض القرار موضوع مصادرة أراض من بلدة بيت جالا، حيث أن عددا كبيرا من التشيليين من أصل فلسطيني يمتلكون أراضٍ هناك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس.

وكان مجلس الشيوخ التشيلي أعرب عن أسفه من أن حكومة تشيلي لا تعطي قرار الضم حقه الكافي، خاصة أن ما تفعله إسرائيل هو "أمر غير مسبوق وخطير للغاية"، لكونه سيخل بتوازن المنطقة ويقضي على أمل حل الدولتين.