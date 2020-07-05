تكريم ممرضات مستشفى ميت سلسيل بعد عودتهم من العمل بعزل "تمي الأمديد"

كرمت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم، ممرضات مستشفى ميت سلسيل المركزي، عقب عودتهن من مأمورية التكليف بالعمل في مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، علي مدار الأسبوعين الماضيين.

حضر التكريم المهندس السيد أحمد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، والدكتور أحمد عطا مدير الإدارة الصحية، والدكتور محسن الشحات مدير المستشفى، وهناء حسن مديرة التمريض.

بدأ التكريم بطلب من المهندس السيد أحمد عبدالسلام، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الطب، وأكد أن البطل الحقيقي هو من يستطيع أن يحافظ على نفسه، ويؤدي عمله بإخلاص وشرف، وكيف أعالج المريض دون أن ينتقل لي الفيروس؟ وهذا ما يستحق منا كل تقدير واحترام.