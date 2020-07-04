مستشفى النجيلة يبدأ العمل بعد إلغاء العزل

بدأ مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح استقبال المرضى في مختلف الأقسام بالعيادات الطبية، بعد إخلائه من مرضى كورونا "كوفيد - 19" وتحويله للعمل كمستشفى مركزي مرة أخرى، عقب مرور 5 أشهر من العمل كأول مستشفى عزل في مصر.

وقال الدكتور محمد أبو طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي، "نفذنا خطة تعقيم عبارة عن إجراء 5 تعقيمات متتالية للمستشفى في جميع الأقسام من الداخل والخارج حتى تكون جاهزة، قبل فتحها اليوم لاستقبال المرضى من أهالي النجيلة".

وأضاف "أبو طالب" أن العيادات الخارجية، اليوم، استقبلت المرضى من الأهالي في أقسام الباطنة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى الأسنان من خلال الفريق الطبي والذي وقع الكشوفات الطبية على جميع المرضى.

وأشار "أبوطالب" لـ "الوطن"، إلى أن جميع الأقسام بالمستشفى تعمل بشكل جيد منها الأقسام الحيوية كالاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية.

وأكمل: "أهالي النجيلة كانوا على مدار فترة الحجر الصحي التي عملت فيه المستشفى كأول مستشفى عزل في مصر، خير سند لنا كإدارة المستشفى والفريق الطبي، وهذا انعكس علينا إيجابيا من خلال النجاح، حتى أصبح الآن هذا الصرح الطبي العملاق معروف وله اسم، وأبشركم أهالي النجيلة أن جميع الخدمات الطبية موجودة بالمستشفى وأننا لن ندخر جهدا في تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لكم".

ومن جانبة قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة السابق، خلال فترة الحجر الصحي ووكيل مديرية الصحة بمطروح، "دخلنا مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، وأصبح في كل مستشفى قسم العزل ومنها مستشفى النجيلة بها قسم يضم 6 أسرة لاستقبال أي حالة مصابة في أى وقت، وعلاجها بجانب فتح جميع الأقسام والعمل بشكل طبيعي".